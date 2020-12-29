Беглов заявил, что число желающих пройти вакцинацию от коронавируса растёт

В Петербург поступило 42 692 дозы вакцины, по поликлиникам развезли 27 392.

Губернатор Петербурга рассказал, что число, желающих получить вакцину от коронавируса, растет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На сегодняшний день привито 18477 человек, из них 1795 закончили полный цикл прививок. Число желающих пройти вакцинацию растёт. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В Петербург поступило 42 692 дозы вакцины, по поликлиникам развезли 27 392, остальное находится на базе. До конца января ожидается поставка еще 66 тысяч доз. В городе функционируют 70 прививочных пунктов, в планах открыть еще 30.

Больница №33 в Колпино начала прием пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv