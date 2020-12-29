Больница №33 в Колпино начала прием пациентов с коронавирусом

В действующем корпусе Городской больницы №33 в Колпино для больных с коронавирусом развернули 110 коек.

Петербург продолжает усиливать коечные мощности для оказания помощи пациентам с коронавирусом. С четверга, 14 января, прием пациентов с COVID-19 начала больница №33 в Колпино. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В действующем корпусе Городской больницы №33 в Колпино для больных с коронавирусом развернули 110 коек, 10 из них – реанимационные.

В феврале прием пациентов с COVID-19 планирует начать отделение больницы Святителя Луки. На данный момент там к завершению подходит масштабная реконструкция.

Всего пациентам коронавирусом помощь оказывают 16 городских и 7 федеральных стационаров, в которых 12 488 инфекционных коек.

Как строили новый диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге.

Фото: Piter.tv