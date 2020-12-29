Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного доступа к вакцине от коронавируса

Вакцины становятся еще одним камнем в стене неравенства.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о последствиях неравного доступа к вакцине от новой коронавирусной инфекции. Он считает, что неравенство в поставках вакцины негативно скажется на борьбе с пандемией. Причина, считает чиновник, в слишком большой разнице в уровне доходов разных стран.

Сейчас мы сталкиваемся с реальной опасностью того, что даже в то время как вакцины дают некоторым надежду, они становятся еще одним камнем в стене неравенства. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Он назвал неправильной ситуацию, когда молодые жители в богатых странах получают вакцину от коронавируса, тогда как работники здравоохранения и пожилые люди в более бедных странах ещё не имеют к ней доступа.

Ранее ВОЗ допустила введение иммунных паспортов.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)