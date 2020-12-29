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В ВОЗ заявили о рекордном росте смертности от коронавируса
Сегодня, 8:58
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matveyvn

В ВОЗ заявили о рекордном росте смертности от коронавируса

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При этом с 11 до 17 января количество выявленных случаев COVID-19 уменьшилось на шесть процентов.

В ВОЗ заявили о рекордном росте смертности от коронавируса. По версии всемирной организации, за неделю в мире от коронавируса скончалось 93 882 человека.

Отмечается, что за неделю рост количества летальных случаев составил девять процентов в шести регионах организации. Рост оказался самым быстрым за данный период за всю пандемию.

При этом с 11 до 17 января количество выявленных случаев COVID-19 уменьшилось на шесть процентов — и составило 4,7 миллиона новых случаев заболевания.

Ранее в ВОЗ допустили, что COVID-19 станет сезонной болезнью.

Теги: воз, коронавирус, смертность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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