В ВОЗ не смогли назвать число погибших при ударе по больнице в Газе

Тереза Закария оценила данные, которые передали о пострадавших палестинцы.

Всемирная организация здравоохранения не располагает информацией о количестве пострадавших в результате удара по больнице "Аль-Ахли" в Секторе Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге профильной структуры сделала сотрудница ВОЗ по неотложной медицинской помощи Тереза Закария.

Во время войны очень трудно дать проверенные данные о количестве жертв. Что касается удара по больнице "Аль-Ахли", мы не можем предоставить подробную информацию. И даже если бы они у нас были, ситуация настолько меняется, что в течение нескольких часов они, наверняка, перестали бы быть актуальными. Тереза Закария, представитель ВОЗ

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан уточнил прессе, что ВОЗ использует только те цифры, которые публично приведены министерством здравоохранения Палестины, не проверяя их на достоверность. Он пояснил, что проверка не входит в обязанности работы ВОЗ.

Напомним, что баптистская больница "Аль-Ахли", размещенная на территории палестинского анклава на Ближнем Востоке. во вторник подверглась воздушному удару. Минздрав Сектора Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети.

ВОЗ пообещала сделать все возможное для помощи беженцам из Карабаха.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)