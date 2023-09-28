ВОЗ пообещала сделать все возможное для помощи беженцам из Карабаха

Тедрос Аданом Гебреисус оценил обстановку в непризнанной республике.

Всемирная организация здравоохранения сделает все возможное, чтобы помочь беженцам из Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга организации в Женеве. Ранее пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян говорила о том, что в стану из непризнанной республики с 24 сентября уже переехали 53 629 человек. По данным властей из Еревана, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.

Именно те, кто покидают свои дома, наиболее уязвимы. ...ВОЗ сделает все возможное, чтобы помочь беженцам. Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ

Эксперт уточнил, что все страны должны защищать мирное население, так как гражданские лица находятся в "очень уязвимом положении". Иностранный специалист отметил, что властям необходимо соблюдать международное право.

Глава ВОЗ подтвердил курс на полную ликвидацию полиомиелита.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)