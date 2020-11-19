Об этом могут говорит снижающиеся данные по числу зараженных в мире.

В ВОЗ не исключили, что пандемия коронавируса достигла пика. Об этом в интервью журналистам радиостанции "Эхо Москвы" сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. По словам эксперта, снижение на прошлой неделе числа новых пациентов с COVID-19 может говорить о том, что распространение инфекции находится на пике.

Есть хорошая новость. Но прошлой неделе мы наблюдали на 10% меньше случаев, чем за 14 дней до этого. Возможно, мы на пике, но надо посмотреть цифры, потому что в каждых странах разная ситуация Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Эксперт добавила, что в отдельных странах темпы заражений все еще набирают обороты. Однако в других случаях медики могут говорить о стабилизации эпидемиологической обстановки. Сейчас эпицентр пандемии находится в Европе, Северной Америке.

Мелита Вуйнович не исключила, что привьется "Спутник V".

Видео: Youtube/Живой Гвоздь