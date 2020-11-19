Мелита Вуйнович не исключила, что привьется "Спутник V"

Представитель ВОЗ вакцинируется тем препаратом, который будет иметь страна, в которой будет находиться Вуйнович.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России не исключила, что привьется "Спутник V". Об этом Мелита Вуйнович заявила в интервью журналистам радиостанции "Эхо Москвы". По словам эксперта, она вакцинируется российским препаратом, если будет находиться на территории РФ.

Той, которая будет в наличие в стране, в которой нахожусь. Если буду в России, тогда буду здесь. Если буду дома, в Сербии, тогда буду вакциной, которая будет там. Я всегда вакцинируюсь той вакциной, где нахожусь Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Напомним, что "Спутник V" стал первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Сейчас ведутся клинические испытания препарата. В них принимают участие несколько стран, включая Индию и Бразилию. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы тестирования в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины на уровне 92%.

В ВОЗ подали заявку на сертификацию российской вакцины "Спутник V".

Видео: Youtube/Живой Гвоздь