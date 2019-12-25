В "ВКонтакте" прокомментировали штраф в 1,5 млн рублей

Юридическое лицо намерено обжаловать приговор.

Пресс-служба ООО "ВКонтакте" прокомментировала штраф в 1,5 млн рублей за видео с призывами к участию в несогласованных акциях. Решение мировой судья вынес 12 мая.

Напомним, руководство социальной сети оштрафовали за то, что оно не удалило информацию по 8 ссылкам в течение суток. В "ВКонтакте" пояснили, что в материалах дела фигурируют 8 ссылок на YouTube-ролики, размещённые эмбедами на платформе VK. После того, как "ВКонтакте" их удалил, они остались на других площадках.

Отмечается, что регулирование социальных сетей в России ужесточается.

Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета. сказала пресс-служба.

Это уже второй штраф, который получила социальная сеть.

Фото: Piter.TV