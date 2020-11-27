"ВКонтакте" оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за пост с призывом к участию в несогласованной акции

У руководства социальной сети были сутки на то, чтобы удалить запись.

ООО "ВКонтакте" оштрафовали на 1,5 млн рублей за то, что социальная сеть не удалила информацию, доступ к которой должен был быть ограничен. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Генеральная прокуратура РФ 20-го января попросила Роскомнадзор ограничить доступ к записям в Интернете, в которых граждан призывают участвовать в несогласованных акциях. Пост с таким призывом нашли и в "ВКонтакте". Руководство социальной сети не удалило пост в течение суток с момента получения уведомления от Роскомнадзора, в связи с чем юридическое лицо привлекли к ответственности.

Решение было вынесено мировым судьей судебного участка №7 Центрального района.

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