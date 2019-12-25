Суд оштрафовал "ВКонтакте" еще на 1,5 млн рублей

Информацию нужно было удалить в течение суток.

ООО "ВКонтакте" оштрафовали на 1,5 млн рублей за видео с призывами к участию в протестных акциях. Об этом 12 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело рассматривал мировой судья судебного участка №7 Центрального района. В январе 2021 года Генпрокурор РФ потребовал удалять информацию из социальных сетей, если она содержит призывы к участию в несогласованных акциях.

Роскомнадзор потребовал 31 января у руководства "ВКонтакте" ограничить доступ к 8 ссылкам, однако этого не было сделано в течение суток. Защитник указал на то, что основания для привлечения к административной ответственности отсутствуют. Суд назначил штраф в 1,5 млн рублей. На эту же сумму социальную сеть оштрафовали в марте.

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