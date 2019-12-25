В ВЭФ предупредили об упразднении 85 млн рабочих мест из-за развития технологий

Многим придётся пройти переквалификацию длиной в шесть месяцев.

В новом исследовании Всемирного экономического форма говорится об упразднении 85 миллионов рабочих мест из-за развития технологий. При этом могут появится 97 миллионов новых. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Работодатели в 26 странах считают, что новые рабочие места будут более адаптированы к современным технологическим реалиям, а также к взаимодействию между машинами и людьми.

Отмечается, что хоть количество новых рабочих мест превысит количество сокращённых, темпы их появления всё равно замедлятся. Опрос ВЭФ показал, что 43% работодателей планируют сократить число рабочих мест, 41% хотят чаще использовать подрядчиков для выполнения специализированных работ. Только намерены 34% расширять штат в будущем.

Согласно исследованию, 40% работающих граждан придётся пройти переквалификацию длиной в шесть месяцев или менее. Работодатели считают эту меру эффективной.

Компании надеются, что таким образом удастся сохранить и перераспределить почти 50% работников. цитата из доклада ВЭФ

Ранее в Москве заработал сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленке.

Фото: pixabay.com