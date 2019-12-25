В Москве заработал сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленке

Отслеживать перемещения людей никто не будет.

В Москве на портале мэра и правительства столицы заработал сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленке. На нём работодатели смогут указывать — сколько их сотрудников работают в офисе, а сколько в дистанционном режиме. Также они будут обязаны вводить туда данные о машинах и транспортных картах удалёнщиков.

Сообщать обновлённые данные компании обязаны каждый понедельник.

Данные удалённых работников нужны для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые предпринимают предприятия.

Отслеживать перемещения людей никто не будет, а информация нужна для снижения числа социальных контактов москвичей.

Ранее оперштаб Москвы заявил об обязанности сотрудников предоставлять сведения.

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