В Москве заработал сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленке

В Москве на портале мэра и правительства столицы заработал сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленке. На нём работодатели смогут указывать — сколько их сотрудников работают в офисе, а сколько в дистанционном режиме. Также они будут обязаны вводить туда данные о машинах и транспортных картах удалёнщиков.
Сообщать обновлённые данные компании обязаны каждый понедельник.
Данные удалённых работников нужны для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые предпринимают предприятия.
Отслеживать перемещения людей никто не будет, а информация нужна для снижения числа социальных контактов москвичей.
Ранее оперштаб Москвы заявил об обязанности сотрудников предоставлять сведения.
Фото: pixabay.com
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