Оперштаб Москвы заявил об обязанности сотрудников предоставлять сведения

К 12 октября компании должны были отчитаться о количестве работников на удалёнке.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса заявил об обязанности сотрудников предоставлять сведения об автомобилях своих сотрудников и их картах "Тройка".

Требование также распространяется на организации.

Соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ, работники обязаны соблюдать дисциплину труда. цитата из сообщения оперштаба

Отметим, что по указу Сергея Собянина работодатели обязаны предоставлять властям информацию о сотрудниках, которые перешли на удалённый режим работы. Это номера мобильных телефонов, социальных карт, машин и транспортных карт "Тройка".

К 12 октября компании должны были отчитаться о количестве работников, переведённых на удалёнку.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 11 493 новых случая заражения коронавирусом.

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