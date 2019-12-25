За сутки от коронавируса в России излечилось 7 054 человека.

В России зафиксировано 11 493 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 260 112 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 323. Далее идут Санкт-Петербург — 461, Московская область — 433, Ростовская область — 261, Нижегородская область — 234.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 054 человека. За весь период — 1 002 329.

За минувшие сутки скончался 191 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 22 056 человек.

Отмечается, что у 25,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Выборге обсудили главные вопросы по коронавирусу.

Фото: pixabay.com