Рост заболеваемости и новые ограничения: в Выборге обсудили главные вопросы по коронавирусу

Присутствующие поговорили о текущей ситуации в Выборгском районе и о том, какие меры против распространения коронавируса реализуются.

6 октября в Выборге прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю коронавируса на территории Выборгского района. В заседании приняли участие глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава районной администрации Геннадий Орлов.

О текущей ситуации с распространением COVID-19 рассказал начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Выборгскому району Игорь Захаров.

Обстановка в районе такая же, как и во всей Ленинградской области. С начала сентября произошел рост заболеваемости. Ранее регистрировали от 1 до 3 случаев в день, то теперь - от 8 до 11 ежедневно. Случаи заболевания зафиксированы как у работников промышленных предприятий, так и социальной сферы.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Выборгской межрайонной больницы Владимир Серов рассказал, как в настоящий момент организована работа поликлиники.

Для граждан с симптомами ОРВИ в городской поликлинике предусмотрено помещение с отдельным входом. Проводится обязательная термометрия всех входящих, чтобы развести потоки здоровых пациентов и людей с температурой, также организована регулярная дезинфекция помещений. Увеличено количество выездных бригад. Сейчас 4 бригады оказывают помощь пациентам на дому.

Отметим, что представители районной администрации, Роспотребнадзора, правоохранительных структур ежедневно проводят совместные рейды по профилактике короновирусной инфекции в общественных местах Выборгского района.

