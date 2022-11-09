Власти Закарпатья планируют установить другой памятник "героям украинско-российской войны".

В Ужгороде снесли памятник "Украина - освободителям". Соответствующее заявление сделал руководитель областной государственной администрации Закарпатья Виктор Микита. Чиновник пояснил, что данный монумент ранее входил в перечень местного культурного наследия. Он пояснил, что на освободившемся месте около государственной границы, на котором был установлен аварийный памятник советским солдатам, будет возведен новый объект.

Рассматриваем возможность установки памятника или мемориала в честь закарпатских сил 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – героям украинско-российской войны. Виктор Микита, чиновник

Чиновник из Закарпатья пояснил, что профильный департамент администрации получил от региональных властей задание собрать группу экспертов и представителей гражданского общества, а также семей военных и других для создания концепта.

В Латвии снесли памятник советским солдатам в Резекне.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости