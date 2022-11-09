"Алеша" покинул постамент в прибалтийском городе.

В Латвии снесли памятник советским солдатам в Резекне. Об этом рассказали местные журналисты. Они засняли на видео момент с работами по демонтажу исторического монумента, который ранее был воздвигнут в память о советских солдатах-освободителях Прибалтики, бойцах Красной Армии, погибших во время освобождения города во Второй мировой войне. Скульптуру "Алеши" создавали Отто Калейс и Оярс Силиньш. Памятник был установлен в населенном пункте в 1976 году. Напомним, что данный памятник оставался последним большим известным советским монументом на территории Латвии. В стране остались еще четыре памятника красноармейцам. Власти городов намерены демонтировать их до 15 ноября.

Фото и видео: Telegram / Алексей Стефанов