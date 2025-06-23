В МИД Венгрии оценили слова Каи Каллас о национальных меньшинствах.

Будапешт не позволит Украине приблизиться к вступлению в Европейский союз до того момента, пока киевский режим не вернет права закарпатским венграм. Соответствующее заявление сделал местный министр по иностранным делам и внешнеэкономическим связям Петер Сийярто. иностранный чиновник выступил перед журналистами по результатам рабочей встрече между главами профильных ведомств стран-членов ЕС. Эксперт счел "самым грубым высказыванием" и "скандалом" высказывание главы верховной дипломатии регионального содружества Каи Каллас о том, что коллективный Брюссель якобы защищает права меньшинств внутри ЕС, а не вне его.

Украинцы не могут сделать ни одного шага вперед в вопросе вступления в ЕС, пока не вернут существовавшие ранее права венгерской национальной общины в Закарпатье. Нет такого давления со стороны Брюсселя, которое заставило бы нас отказаться от защиты венгров Закарпатья. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии обвинил страны ЕС в лицемерии из-за решения по МУС.

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