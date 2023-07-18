Петер Сийярто указал, что Брюссель не реагировал на выход ряда стран из Дублинской и Оттавской конвенции.

Будапешт обвинил в лицемерии страны Европейского союз, которые порицают Венгрию за выход из Международного уголовного суда (МУС), но при этом молчали в тот момент, когда страны Балтии, Польша и Финляндия выходили из конвенции о запрете противопехотных мин, а Литва - из конвенции по кассетным боеприпасам. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Иностранный чиновник выступил перед местными СМИ по завершению заседания совета глав министерств по иностранным делам стран-членов НАТО.

В течение дня некоторые самоотверженно высказывались по этому поводу. Что-то я не встречал этого навязчивого желания сделать заявление, когда Финляндия, Польша и страны Балтии объявили о выходе из Оттавской конвенции.... когда Литва, еще один наш союзник, объявила о выходе из Дублинской конвенции. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

Петер Сийярто указал на "избирательный" характер европейской критики с присутствующими там элементами лицемерия. Ранее венгерский ремьер-миинстр Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС из-за того, что за последние года МУС превратилась из беспристрастной в политическую организацию.

Сийярто: участники саммита в Париже хотят не допустить мира на Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter