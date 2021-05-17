В Ульяновской области ликвидировали пожар на территории бывшего лесокомбината

Также огонь повредил два жилых и три нежилых дома.

Силы МЧС России полностью ликвидировали пожар на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, площадь пожара составила более трех тысяч квадратных метров. Из-за ЧП также оказались в огне два жилых и три нежилых дома, которые располагались недалеко от здания бывшего лесокомбината. Всего сгорело восемь жилых квартир.

Погорельцев разместили в гостинице и обеспечили питанием. По поручению врио главы региона позже им предоставят муниципальное жилье.

Сообщается, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее в Центральном районе Санкт-Петербурга загорелась иномарка.

Видео: Telegram / Пул N73

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