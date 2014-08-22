В Ростове-на-Дону на ходу загорелся автобус с пассажирами

Обошлось без пострадавших.

В Ростове-на-Дону при движении загорелся автобус. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

По данным ведомства, причиной возгорание стало замыкание электропроводки транспортного средства. Водитель оперативно отреагировал на ситуацию, остановил автобус и высадил пассажиров.

Сегодня в 21:40 мск на ул. Тружеников/пр. Стачки произошло загорание автобуса, следующего по маршруту №40. В 21:53 мск пожар полностью ликвидирован. из сообщения пресс-службы мэрии Екатеринбурга

О пострадавших также не сообщается.

В настоящее время городская прокуратура начала проверку по факту ЧП. После нее будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Ранее в Екатеринбурге был ликвидирован крупный пожар на пилораме.

Видео: ВК/Нетипичный Ростов-на-Дону