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В Центральном районе загорелась иномарка
Сегодня, 22:32
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kraratau27

В Центральном районе загорелась иномарка

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Машина марки Peugeot.

В воскресенье вечером, 16 мая, у дома 24 по Миллионной улице загорелся автомобиль Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в 18:32, через 19 минут пожар ликвидировали. В результате случившегося в машине обгорел моторный отсек. На месте работали десять пожарных и две единицы техники. Информации о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал, что на улице Есенина дама за рулем "Митцубиси" снесла забор и вишню.

Фото: pixabay 

Теги: автомобиль, возгорание, происшествие
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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