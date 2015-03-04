В Центральном районе загорелась иномарка

Машина марки Peugeot.

В воскресенье вечером, 16 мая, у дома 24 по Миллионной улице загорелся автомобиль Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в 18:32, через 19 минут пожар ликвидировали. В результате случившегося в машине обгорел моторный отсек. На месте работали десять пожарных и две единицы техники. Информации о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал, что на улице Есенина дама за рулем "Митцубиси" снесла забор и вишню.

Фото: pixabay