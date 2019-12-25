В Ульяновске еще у четырех медиков подтвердился коронавирус

Речь идет о больнице, медсестра которой съездила в ОАЭ, скрыла этот факт от руководства и вышла на работу.

В Ульяновске кронавирус подтвержден еще у 4х медиков.

Речь идет о Карсунской районной больнице. Ранее Piter.TV о медсестре этой больницы, которая вернулась из ОАЭ 10 марта, скрыла факт поездки от начальства и 13 марта вышла на работу. Тогда сообщалось, что от нее заразились 34 человека. Накануне стало известно, что 4 медицинских работника получили положительный тест на COVID-19.

По состоянию на утро 13 апреля в регионе зафиксировано еще 16 случаев коронавируса. Нарастающим итогом в регионе 86 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, 2 человека выздоровели.

Сегодня ранее: Названы регионы с новыми случаями COVID-19 на 13 апреля.

Фото: Piter.TV