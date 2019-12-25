В Ульяновске медсестра скрыла поездку в ОАЭ и заразила 34 человека

Женщина вернулась из поездки в ОАЭ и сразу приступила к работе медсестрой в больнице Ульяновска.

Ульяновская медсестра заразила в общей сложности 34 человека.

Портал "Ульяновск сегодня" сообщает, что у 34 жителей Ульяновска подтвердился анализ на наличие коронавирусной инфекции. Эти люди из контактов медсестры Карсунской районной больницы. Женщина вернулась из поездки в ОАЭ 10 марта, а уже 13 марта приступила к работе в больнице. Руководству женщина даже не сообщила, что выезжала за пределы страны. Сейчас сама женщина уже выписана из больницы по выздоровлению.

На сегодняшний день в Ульяновской области официально подтвержден коронавирус у 40 человек, двое из них выписаны.

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