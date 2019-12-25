Московские больницы и скорая работают на пределе

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

На сегодняшний день стационары и служба скорой помощи Москвы работают на пределе.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирум по Москве в телеграм-канале приводит слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Заммэра сообщает, что за последние дни наблюдается резкий рост не только инфицированных COVID-19, но растет количество госпитализаций. Учащаются и случаи с более тяжелым течением болезни. По сравнению с данными прошлой недели количество госпитализированных с коронавирусом выросло в 2 раза. Из них более 85% это пациенты с пневмонией.

Всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6,5 тысяч больных коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти, а уже сейчас стационары и "скорая" работают на пределе, заявила Анастасия Ракова.

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Фото: Коронавирус. Оперштаб Москвы