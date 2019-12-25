Политик рассказал о самом удачном для России прогнозе.

Сергей Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса. Об этом мэр Москвы рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник добавил, что власти должны быть готовы к любому развитию ситуации.

Знаете, прогнозы — дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии и распространения вируса прокомментировал Собянин

Глава столицы заметил, что России предлагают столько прогнозов, сколько в ней есть ученых, инфекционистов и других профильных специалистов. По мнению Сергея Собянина, самым лучшим прогнозом на 100% остается тот, при котором чиновники делают все то, что могут на сегодняшний день. Речь идет о проведении тестирования населения на наличие инфекции, максимальном контроле за режимом самоизоляции. Важной задачей для регионов является соблюдения баланса экономических мер поддержки и санитарных требований.

Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов.