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Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов

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В Москве от COVID-19 скончались 38 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что машины нарушителей карантина отслеживаются при помощи камер наблюдения. В дальнейшем власти города будут применять санкции ко всем, кто покинул свое жилье, официально будучи на карантине. 

В беседе с журналистами ИА "Россия Сегодня" он рассказал, что фиксируется любой выход нарушителя из подъезда. Он подчеркнул, что ранее власти ограничивались предупреждением, но после последних правок у них появилась возможность накладывать штрафы автоматически "не выходя из кабинета". 

На данный момент в Москве зарегистрировано 6698 больных коронавирусом, 38 человек скончались. 

Видео: ВК/Сергей Собянин

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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