Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов

В Москве от COVID-19 скончались 38 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что машины нарушителей карантина отслеживаются при помощи камер наблюдения. В дальнейшем власти города будут применять санкции ко всем, кто покинул свое жилье, официально будучи на карантине.

В беседе с журналистами ИА "Россия Сегодня" он рассказал, что фиксируется любой выход нарушителя из подъезда. Он подчеркнул, что ранее власти ограничивались предупреждением, но после последних правок у них появилась возможность накладывать штрафы автоматически "не выходя из кабинета".

На данный момент в Москве зарегистрировано 6698 больных коронавирусом, 38 человек скончались.

Видео: ВК/Сергей Собянин