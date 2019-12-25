Названы регионы с новыми случаями COVID-19 на 13 апреля

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил, что COVID-19 подтвержден у 2558 человек в 62 регионах,
По состоянию на утро понедельника 13 апреля в России зафиксировано 2558 случаев инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19. Лидирует по количеству инфицированных по прежнему Москва - 1355 случая. В Московской области 495 случаев. На третьем месте по вновь выявленным инфицированных граждан находится Санкт-Петербург с 121 случаями. На 4ом месте Тверская область - 44 случая, а на 5ом Краснодарский край - 41 лабораторно подтвержденный положительный анализ на COVID-19.
За сутки скончались 18 человек, нарастающим итогом по России 148 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За сутки в России выписано по выздоровлению 179 человек, из них в Москве 150 человек. Нарастающим итогом с начала эпидемии в России выздоровели 1470 пациентов.
За все время в России у 18 328 человек лабораторно подтвержден коронавирус.
По регионам новые случаи инфицирования COVID-19 на утро 13 апреля распределились следующим образом:
Москва - 1355
Московская область - 495
Санкт-Петербург - 121
Тверская область - 44
Краснодарский край - 41
Нижегородская область - 30
Ростовская область - 26
Красноярский край - 25
Республика Башкортостан - 23
Оренбургская область - 20
Рязанская область - 18
Пензенская область - 17
Ленинградская область - 16
Республика Мордовия - 16
Ульяновская область - 16
Курская область - 15
Кабардино-Балкарская Республика - 15
Чувашская Республика - 15
Кировская область - 15
Тюменская область - 14
Хабаровский край - 14
Владимирская область - 13
Ставропольский край - 12
Воронежская область - 11
Тульская область - 11
Республика Татарстан - 11
Калужская область - 10
Республика Марий Эл - 10
Новгородская область - 8
Новосибирская область - 8
Архангельская область - 7
Свердловская область - 7
Иркутская область - 7
Ивановская область - 6
Липецкая область - 6
Волгоградская область - 6
Забайкальский край - 6
Орловская область - 5
Псковская область - 5
Республика Ингушетия - 5
Самарская область - 5
Смоленская область - 4
Калининградская область - 4
Ямало-Ненецкий АО - 4
Республика Бурятия - 4
Томская область - 4
Приморский край - 4
Челябинская область - 3
Республика Саха (Якутия) - 3
Карачаево-Черкесская Республика - 2
Чеченская Республика - 2
Саратовская область - 2
Алтайский край - 2
Кемеровская область - 2
Брянская область - 1
Республика Карелия - 1
Вологодская область - 1
Астраханская область - 1
Омская область - 1
Магаданская область - 1
Еврейская АО - 1
Республика Крым - 1
Нарастающим итогом лидируют по количеству короновируса Москва (11 513) и Московская область (1855), Санкт-Петербург (678 )и Нижегородская область (224). На пятом месте Краснодарский край (210), а Ленинградская область на 7ом месте (155).
Фото: Стопкоронавирус.рф
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