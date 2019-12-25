Названы регионы с новыми случаями COVID-19 на 13 апреля

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал статистику по состоянию на утро понедельника 13 апреля.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил, что COVID-19 подтвержден у 2558 человек в 62 регионах,

По состоянию на утро понедельника 13 апреля в России зафиксировано 2558 случаев инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19. Лидирует по количеству инфицированных по прежнему Москва - 1355 случая. В Московской области 495 случаев. На третьем месте по вновь выявленным инфицированных граждан находится Санкт-Петербург с 121 случаями. На 4ом месте Тверская область - 44 случая, а на 5ом Краснодарский край - 41 лабораторно подтвержденный положительный анализ на COVID-19.

За сутки скончались 18 человек, нарастающим итогом по России 148 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За сутки в России выписано по выздоровлению 179 человек, из них в Москве 150 человек. Нарастающим итогом с начала эпидемии в России выздоровели 1470 пациентов.

За все время в России у 18 328 человек лабораторно подтвержден коронавирус.

По регионам новые случаи инфицирования COVID-19 на утро 13 апреля распределились следующим образом:

Москва - 1355

Московская область - 495

Санкт-Петербург - 121

Тверская область - 44

Краснодарский край - 41

Нижегородская область - 30

Ростовская область - 26

Красноярский край - 25

Республика Башкортостан - 23

Оренбургская область - 20

Рязанская область - 18

Пензенская область - 17

Ленинградская область - 16

Республика Мордовия - 16

Ульяновская область - 16

Курская область - 15

Кабардино-Балкарская Республика - 15

Чувашская Республика - 15

Кировская область - 15

Тюменская область - 14

Хабаровский край - 14

Владимирская область - 13

Ставропольский край - 12

Воронежская область - 11

Тульская область - 11

Республика Татарстан - 11

Калужская область - 10

Республика Марий Эл - 10

Новгородская область - 8

Новосибирская область - 8

Архангельская область - 7

Свердловская область - 7

Иркутская область - 7

Ивановская область - 6

Липецкая область - 6

Волгоградская область - 6

Забайкальский край - 6

Орловская область - 5

Псковская область - 5

Республика Ингушетия - 5

Самарская область - 5

Смоленская область - 4

Калининградская область - 4

Ямало-Ненецкий АО - 4

Республика Бурятия - 4

Томская область - 4

Приморский край - 4

Челябинская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 2

Чеченская Республика - 2

Саратовская область - 2

Алтайский край - 2

Кемеровская область - 2

Брянская область - 1

Республика Карелия - 1

Вологодская область - 1

Астраханская область - 1

Омская область - 1

Магаданская область - 1

Еврейская АО - 1

Республика Крым - 1

Нарастающим итогом лидируют по количеству короновируса Москва (11 513) и Московская область (1855), Санкт-Петербург (678 )и Нижегородская область (224). На пятом месте Краснодарский край (210), а Ленинградская область на 7ом месте (155).

Фото: Стопкоронавирус.рф