В Москве выздоровели 150 человек с COVID-19

Анастасия Ракова заявила о положительной динамике.

Из Московских больниц за сутки выписали 150 человек, которые вылечились от коронавируса.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по по вопросам социального развития, сообщила, что за сутки из столичных стационаров выписаны по выздоровлению 150 человек. Таким образом, количество выздоровевших людей в Москве увеличилось до 837 человек.

Мы видим положительную динамику - более сотни выздоровевших ежедневно.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социально развития

Сегодня ранее: В КНР выявили коронавирус у 49 граждан страны, которые вернулись из России.