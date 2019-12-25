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В России за сутки выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 10:56
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matveyvn

В России за сутки выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом

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За прошедшие сутки выписаны из больниц 179 человек, переболевших коронавирусом.

В России за сутки выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Теперь количество заразившихся новой инфекцией в России с начала эпидемии достигло 18 328 человек.

За последние сутки от коронавируса в России умерло 18 человек, всего — 148. Выздоровело с начала эпидемии 1470 человек. За прошедшие сутки выписаны из больниц 179 человек, переболевших коронавирусом.

В Москве зарегистрировано 1355 новых случаев, в Московской области — 495. Далее по количеству заразившихся следуют Санкт-Петербург — 121, Тверская область — 44, Краснодарский край — 41.

Ранее мы сообщали, что В Москве выздоровели 150 человек с COVID-19. Анастасия Ракова заявила о положительной динамике.

Теги: количество зараженных, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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