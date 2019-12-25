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В Петербурге зафиксировали 121 новый случай коронавируса
Сегодня, 10:47
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nastya960

В Петербурге зафиксировали 121 новый случай коронавируса

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В России 2558 новых случаев.

За сутки в Петербурге зафиксировали 121 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в России за последние сутки заболели 2 558 человек, 179 выздоровели, 18 умерли. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 1821 человека. На карантине находится  5605 человек. Из них 41 – в обсерваторе, 3128 – на самоизоляции, 2436 – контактные. За все время в Петербурге заболели коронавирусом 678 человек, 4 из них умерли, 78 поправились.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве и Московской области. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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