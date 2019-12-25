В Ленобласти подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом

В частности, заразились 10 мигрантов в хостеле Всеволожского района.

В понедельник, 13 апреля, на территории Ленинградской области выявлено 16 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Отметим, что 10 из 16 случаев произошло в хостеле мигрантов, расположенном в деревне Новосергиевка Всеволожского района. Кроме того, наличие COVID-19 в организме подтвердилось у жителей Волхова, Выборга, Гатчины и деревни Новополье в Ломоносовском районе.

Всего на территории 47-ого региона выявлено 155 случаев заражения COVID-19.

Ранее мы рассказали о том, что у 49 граждан КНР, которые приехали из России, выявили коронавирус.

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