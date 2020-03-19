В Китае за сутки заразились 34 человека, но ни одного - в регионе очага инфекции.

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. За последние сутки количество новых жертв эпидемии в Китае достигло восьми человек. Количество зараженных выросло на 34 пациентов, а полностью вылечились еще 819 местных жителей.

Напомним, что именно Ухань стал очагом распространения инфекции коронавируса по всему миру. Первые случаи заболевания выявлены в декабре 2019 года. На 19 марта в Китае зафиксировано за все время эпидемии 80,9 тысяч заболевших. Из них 70,4 тысяч выздоровели, еще 3245 - скончались.

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Видео: YouTube/South China Morning Post