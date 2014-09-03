В Уганде заявили, что Россия всегда поддерживала их и не причиняла вреда

Йовери Кагута Мусевени оценил помощь Уганде со стороны СССР и коммунистов.

В Уганде заявили, что Россия, а до этого Советский Союз, всегда поддерживали их и не причиняли вреда. Соответствующее заявление сделал президент африканской республики Йовери Кагута Мусевени в рамках совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Россия всегда поддерживала африканское движение в течение последних ста лет… Возможно, вам нравятся или не нравятся большевики, но что касается нас, мы ценим их. Они поддержали наши антиколониальные усилия. Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды

Политик напомнил прессе о том, что Уганда была колонизирована, в частности, по причине ослабленности власти и невозможности отстоять свою независимость. Президент уточнил, что в 1949 году стране посчастливилось, что к управлению в Китае пришли коммунисты, которые также поддержали Уганду. Йовери Кагута Мусевени не понимает призывы к Африке автоматически занять антироссийскую позицию. Глава государства не считает, что страна может выступить против тех, кто никогда не причинял вреда Уганде, учитывая, что страна даже простила своих врагов.

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Фото и видео: МИД России

