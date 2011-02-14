Лавров: Запад не может прояснить статус турбины Siemens

Глава МИД РФ рассказал о раздувании истории с турбинами "Северного потока".

Запад не может прояснить статус отремонтированной в Канаде газовой турбины Siemens, необходимой для функционирования "Северного потока" в Германии. Об этом рассказал российский министр по внешней политике Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции с коллегой из Уганды в рамках своего африканского турне. По мнению чиновника, в Европе и США раздувается данная история с инфраструктурным объектом, который проходил регламентные работы.

Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины, и других турбин. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров надеется, что Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле.

Фото и видео: МИД России