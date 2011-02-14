Лавров надеется, что Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле

Глава российского министерства по внешней политике Сергей Лавров надеется, что генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш выполнит то, под чем подписался в Стамбуле. Речь идет о международных обязательствах ООН по снятию ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии Женевы по вывозу украинской сельскохозяйственной продукции.
В этом документе генеральный секретарь Антониу Гутерреш взял на себя обязательство добиться отмены ограничений. Это обязательство зафиксировано на бумаге. Надеюсь, что у генерального секретаря получится выполнить.
Сергей лавров, глава МИД РФ
Лавров заявил о желании России и Конго наращивать сотрудничество.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все