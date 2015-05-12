Лавров заявил о желании России и Конго наращивать сотрудничество

Стороны обсудили конкретные пути, позволяющие странам избегать искусственно созданных препятствий.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о желании Москвы и Браззавиля наращивать сотрудничество. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.

По словам Лаврова, стороны обсудили конкретные пути, позволяющие странам избегать искусственно созданных препятствий и делать все, чтобы торгово-экономические связи России и Конго не зависели от беспредела Запада в мировой экономике. Также глава российского МИД подчеркнул, что конголезские партнеры понимают причины продовольственного кризиса.

Точно так же, как они понимают, что именно провальная политика европейцев под диктовку США привела к резкому повышению цен на энергоносители. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации.

Видео: МИД России