Лавров: продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации

По его словам, этого нет в обязательствах, подписанных в Стамбуле.

Продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.

По его словам, Запад в очередной раз показал способность преподносить любую новость искаженно и в том виде, в котором ее можно будет использовать против России. Так он прокомментировал оценки западных стран российского удара по украинскому кораблю в порту Одессы.

Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций.

Видео: МИД России