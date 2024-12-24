В Уфе задержали подозреваемого в поджоге отделения почты

Мужчина дал признательные показания.

Российские правоохранительные органы задержали на территории Уфы подозреваемого в поджоге отделения почты. В настоящее время мужчина арестован. По факту произошедшего ведется уголовное дело. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по Башкирии через социальные сети. Известно, что возгорание ранее было зафиксировано на улице Менделеева 21 декабря. В результате пожара никто не пострадал. Оперативники на месте инцидента установили, что происшествие носит криминальный характер.

Подозреваемый вскоре был установлен и задержан при силовой поддержке Росгвардии. Им оказался 27-летний уфимец. Мужчина дал признательные показания. пресс-служба МВД РФ по региону

Местный житель объяснил сотрудникам полиции, совершить преступление его убедили телефонные мошенники. Аферисты ранее обманом получили от мужчины около десяти миллионов рублей. Теперь потерпевший стал фигурантом расследования по части 2 статьи 167 УК РФ. Он обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном общеопасным способом.

МВД показало кадры поджога фейерверка в отделении банка во Владивостоке.

Фото и видео: МВД Медиа