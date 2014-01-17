МВД показало кадры поджога фейерверка в отделении банка во Владивостоке

Подозреваемая доверилась мошенникам.

Российские правоохранительные органы по Приморскому краю опубликовали в социальных сетях видео запись с моментом поджога фейерверка в отделении банка. Инцидент произошел на территории Владивостока на Алеутской улице. Подозреваемой стала 50-летняя местная жительница, которая оперативно была доставлена в отделение полиции. Ранее ей удалось скрыться с места преступления на такси. Злоумышленницу задержали, в настоящее время она дала признательные показания. Женщина отметила, что стала жертвой мошенников, которые представились ей специалистами из Росфинмониторинга. В результате ее деятельности никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красноярском крае перед судом предстанут подозреваемые в крупном мошенничестве.

Фото и видео: ГУ МВД по Приморскому краю