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МВД показало кадры поджога фейерверка в отделении банка во Владивостоке

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Подозреваемая доверилась мошенникам.

Российские правоохранительные органы по Приморскому краю опубликовали в социальных сетях видео запись с моментом поджога фейерверка в отделении банка. Инцидент произошел на территории Владивостока на Алеутской улице. Подозреваемой стала 50-летняя местная жительница, которая оперативно была доставлена в отделение полиции. Ранее ей удалось скрыться с места преступления на такси.  Злоумышленницу задержали, в настоящее время она дала признательные показания. Женщина отметила, что стала жертвой мошенников, которые представились ей специалистами из Росфинмониторинга. В результате ее деятельности никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красноярском крае перед судом предстанут подозреваемые в крупном мошенничестве.

Фото и видео: ГУ МВД по Приморскому краю

Теги: мвд, поджог, приморский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар,

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