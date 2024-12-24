В Красноярском крае перед судом предстанут подозреваемые в крупном мошенничестве

Полиция задержала семерых членов банды аферистов в сфере автострахования.

На территории Красноярского края злоумышленники придумали нелегальный способ заработать крупную сумму.. Для этого они инсценировали дорожно-транспортные происшествия, чтобы затем получить страховые выплаты. Банда предстанет перед судом. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что правоохранительные органы из следственного отделения завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования.

Организованная преступная группа действовала в регионе два года. Подельники заранее распределили между собой роли. В задачу одних лиц входил поиск транспортных средств и мест возможного совершения аварии. Другие подозреваемые вели видеофиксацию столкновения. После инсценировки ДТП мошенники обращались в страховые компании для получения денежных выплат. В общей сложности было задокументировано порядка 50 эпизодов противоправной деятельности. Материальный ущерб от работы банды превысил 23 миллиона рублей.

Полицейские задержали семерых подозреваемых. В ходе обысков у них обнаружены электронные носители информации, денежные средства, автомобили, документы, видеорегистратор. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время на имущество обвиняемых наложен арест. Частично ущерб возмещен фигурантами расследования добровольно. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ. С утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы направлены в судебную инстанцию для изучения по существу.

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Фото и видео: МВД Медиа