Мужчина праздновал развод с женой.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил на территории рабочего поселка Марьяновка Омской области женщину с ребенком. Известно, чоо потерпевшая шла по краю проезжей части женщину с двухлетней девочкой в санках. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета по региону уточнили в социальных сетях, что мать была госпитализирована в тяжелом состоянии, а малышка скончалась. Нетрезвым шофером на автомобиле ВАЗ-21120 оказался 27-летний мужчина.

места происшествия водитель скрылся. В результате ДТП девочка от травм скончалась в машине скорой помощи, ее мать в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. пресс-служба СК РФ по региону

Смертельное ДТП произошло около 08:50 часов утра по местному времени (05:50 по московскому времени). Полиция возбудила уголовное дело.Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова уточнила, что фигурант расследования напился по поводу предстоящего развода с супругой. Спустя непродолжительное время он был задержан у себя дома и признался в содеянном. Надзорное ведомство поддержит ходатайство следствия об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде ареста.

В ДНР мужчину лишили гражданства РФ за попытку работы на СБУ.

Фото и видео: УМВД России по Омской области