В ДНР мужчину лишили гражданства РФ за попытку работы на СБУ

В пресс-службе ФСБ рассказали о работе силовых структур по обеспечению безопасности региона.

Житель города Донецка лишен российского гражданства за попытку войти в контакт с сотрудниками Службы безопасности Украины. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал штаба обороны Донецкой Народной Республики сделали сотрудники прес-сслужбы региональных силовых структур. Известно, что оперативная задача была выполнена представителями ФСБ и правоохранительных органов

Игнатенко А.И. по собственной инициативе хотел установить контакт с представителями СБУ в соцсетях для оказания конфиденциального содействия в выполнении задач, направленных на нанесение ущерба безопасности РФ. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

Благодаря слаженным действиям ФСБ РФ по региону злоумышленник свой преступный умысел не смог довести до этапа реализации.

Пожилая петербурженка отдала мошенникам почти 10 млн рублей.

Фото и видео: Telegram / Штаб Обороны ДНР