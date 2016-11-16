Пожилая петербурженка отдала мошенникам почти 10 млн рублей

Незнакомцы пугали потерпевшую обысками в ее квартире, заставили "задекларировать" накопления.

Пенсионерка из Петербурга лишилась почти 10 млн рублей из-за мошенников, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В период с 12 по 19 декабря 85-летней жительнице Гражданского проспекта звонили неизвестные, представившиеся "сотрудниками ФСБ". Незнакомцы пугали потерпевшую обысками в ее квартире, заставили "задекларировать" накопления, а также заявили, что направят курьера. Несколько дней пенсионерка отдавала злоумышленникам 9,7 млн рублей.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что с карты жительницы Выборга списали более 4 млн рублей.

Фото: Piter.TV