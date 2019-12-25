С карты жительницы Выборга списали более 4 млн рублей

Ранее пожилая женщина отдала карту своей знакомой.

Полицейские Выборга проводят проверку по заявлению пожилой местной жительницы о незаконном списании с карты более 4 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне к правоохранителям обратилась 80-летняя женщина, заявившая о том, что 10 декабря к ней пришла знакомая ровесница со своим 47-летним сыном. Они, воспользовавшись доверием потерпевшей, под предлогом проблем со счетами, убедили ее передать банковскую карту. Уже 18 декабря с карты пенсионерки было списано 4,1 млн рублей.

Полиция задержала мать с сыном, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении их в качестве подозреваемых.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая сотрудница ВМА имени Кирова отдала почти 15 млн рублей мошенникам.

Фото: Piter.TV