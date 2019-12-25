Бывшая сотрудница ВМА им. Кирова отдала почти 15 млн рублей мошенникам

По словам 45-летней женщины, сначала с ней связался человек, представившийся заместителем директора академии. Он сообщил о проверке бывших работников на возможную связь с экстремистскими действиями и добавил, что с ней скоро свяжут сотрудники ФСБ. Позже злоумышленники убедили ее, что некие неизвестные пытаются вывести ее деньги на Украину.

В Петербурге мошенники обманули бывшую сотрудницу одной из академий, завладев более чем 14 миллионами рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По словам 45-летней женщины, сначала с ней связался человек, представившийся заместителем директора академии. Он сообщил о проверке бывших работников на возможную связь с экстремистскими действиями и добавил, что с ней скоро свяжут сотрудники ФСБ. Позже злоумышленники убедили ее, что некие неизвестные пытаются вывести ее деньги на Украину. Для предотвращения этого, женщина должна была передать свои сбережения курьеру.

Мошенники находились в контакте с пострадавшей с 3 по 11 декабря, за этот период они успели выманить у нее 14,9 миллиона рублей. Когда экс-сотрудница осознала, что стала жертвой мошенников, она обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступников пока ищут.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали с поличным пособника мошенников при попытке обмануть жительницу Ленобласти.

Фото: Piter.TV