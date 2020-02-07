В компании поделились сведениями о работе Мишустина.

В UFG рассказали о доходах Михаила Мишустина. В 2009 году чиновник заработал около 79 млн рублей (2,5 млн долларов). Именно столько действующий премьер-министр страны задекларировал в 2010 году. Об этом рассказали в "РБК" со ссылкой на управляющего партнера компании Полину Герасименко.

Большая часть средств является бонусами по заключенным сделкам. Коллега Мишустина по UFG напомнила, что в 2008 году создан семейный траст. С его помощью производилось бенефициарное владение активами. Для крупных компаний данная практика считается обычной.

С 2010 года Мишустин перешел на государственную службу. В связи с этим 100% траста переданы под управление супруге - Владлене. Семья Мишустиных получила с 2010 по 2013 года доход в размере 11,55 млн долларов. Сумму они задекларировали в рублевом эквиваленте.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Правительство России