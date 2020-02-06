Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

Он призвал чиновников смотреть на платежеспособность населения.

Михаил Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы для автомобилистов непосильными. Премьер-министр страны считает, что для этого власти еще не добились необходимого роста зарплат. Ранее чиновники предложили увеличить штрафы за превышение скорости до пяти тысяч рублей

По мнению главы правительства, подобные вопросы надо изучать с точки зрения платежеспособности населения. Задачей министерств является автоматизация и администратирование процессов. Он добавил, что не следует идти простым путем, просто кратном увеличивая размер наказания.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России.