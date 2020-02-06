Правительство готовит ряд мер для роста показателей.

Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России. Премьер-министр РФ заявил, что по итогам 2020 года страна увеличит данный показатель. Об этом чиновник заявил на совещании членов кабинета министров при участии президента России Владимира Путина.

Это произойдет за счет внедрения мер социальной поддержки населения. Правительство также готовит ряд друг мер, направленных на рост ВВП. В частности, чиновники будут заниматься расширением потребительского спроса. Также будет формироваться дополнительный спрос на отечественные машины и оборудование. Государство увеличит объемы экспорта несырьевых и неэнергетических поставок

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей.

Видео: YouTube/Правительство России